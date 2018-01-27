柯文哲赴歐訪問 認同蔡英文：照顧年輕人是政治基本

2018-01-27 09:32

〔記者姚介修／桃園機場報導〕台北市長柯文哲清晨搭機赴歐訪問，對於近日與總統蔡英文互動問題時，他表示，「我和她本來互信基礎就不錯了」，他們也都認為照顧年輕人，是政治的基本條件。

西歐式民主更值得台灣學習

柯文哲上午率領市政府團隊將前往荷蘭、比利時、波蘭與土耳其考察，針對都市更新、公共住宅、智慧城市、綠色運輸、循環經濟、居家醫療、新創產業等市政議題進行討論，並預計在布魯塞爾歐洲議會議員沙龍發表15分鐘演說，也是台灣唯一一位在歐洲議會發表演說的現任市長。

柯文哲受訪時指出，現代的荷蘭是台灣更好的學習對象，自從前總統李登輝「讓台灣走向不能回頭的民主」後，台灣要像新加坡一樣不太可能，因此只能朝向西歐、北美的西方式民主，但美國是屬於西方資本主義的民主，而西歐、北歐則偏向社會主義式的西方民主，或許這種是台灣更好的學習對象。

柯文哲說，台灣長期以來都是「唯美（美國）是從」，但是以整個世界的政治版圖來看，歐洲力量並不亞於美國，因此台灣對歐洲應該花更大的心力去連結，這也是要前往歐盟訪問，並發表演講的因素。

他提到，華沙與台北是姊妹市，已經好久沒有市長前往，基於城市交流，要去看一下，有機會也會拜訪台灣的好朋友、前波蘭民運領袖華勒沙；華勒沙帶領波蘭對抗舊蘇聯，走向民主，許多經驗對台灣來說都有可取之處。

和小英互信基礎本來就不錯

除此，由於土耳其希望在大台北地區蓋清真寺，他則主張以「回教文化中心」的名義來蓋，可能比較容易一點，但因為牽涉到蓋的規模與經費，所以要進一步討論相關事宜。

柯文哲被問到訪問土耳其的行程未完全確定，是否受到中國的壓力，他表示，這個還好，主要是要和誰談論，還在「喬」；當被問到歐洲議會演講，是否會談論到「台灣價值」，柯文哲也笑著說，「老實講，稿子還在寫」。

對於這次出訪隨行議員缺少藍、綠兩黨的議員，他也說「大家可能要選舉吧」，隨行議員陳建銘也表示，選舉到了，確實會有些要「切割」的考量。

由於日前蔡英文指出，對他的「台灣價值」有些疑慮的說法，外界認為互動好像比較冷淡，是否缺少互信基礎？柯文哲則說，「我和她本來互信基礎就不錯了」，至於是否認同蔡英文的台灣價值，他談到，照顧年輕人，讓年輕人過好的生活，本來就是政治的基本條件。

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