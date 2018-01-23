宜蘭違規農舍年底前不罰不拆 挨批變相買票

宜蘭代理縣長陳金德任期到今年12月24日止，2018大選投票日則是在11月24日舉行，但是新的農舍和農業設施作業要點公布後，限期違規農舍改善的期間卻到12月31日。（記者簡惠茹攝）

2018-01-23 16:38

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭代理縣長陳金德任期到今年12月24日止，2018大選投票日則是在11月24日舉行，但是新的農舍和農業設施作業要點2月公布後，限期違規農舍改善的期間卻到12月31日，遭批根本是選舉考量，簡直就是變相買票，宜蘭違規農舍這一年內都不會開罰和拆除。縣府表示，重大違規者會立即開罰。

宜蘭縣政府今天在縣務會議中，針對違規農地後續執行提出方案，陳金德指出，89年以前未作農業使用案件，由農業處錄案列管；89年以後未作農業使用案件，農業處依新發布的「宜蘭縣農業用地申請興建農舍審查作業要點」及「宜蘭縣農業用地申請農業設施容許使用審查作業要點」輔導，並限期於12月31日前改善，逾期未改善，會依區域計畫法及都市計畫法裁罰。

「根本就是選舉考量，簡直就是買票。」宜蘭水稻蔬菜農、綠黨中執委吳紹文表示，雖然限期到年底輔導改善，不就代表這一年來，直到年底選舉前、陳金德代理的任期結束前，宜蘭違規農舍都不會被開罰、被拆除？

吳紹文指出，很多農民向她反映，雖然反對農舍要臨側臨路蓋，可是可以接受農舍轉移年限從現在的5年延長到10年，確保農舍不被有心人士炒作，而且農民都說，他們只是自住，不是為了買賣，延長年限對他們來說根本不會有影響。

縣府表示，重大違規案件會立即處理，依照區域計畫法和都市計畫法連續開罰，非屬於重大違規的部分，89年農發條例之後的違規農舍，今年底前未改善就會依照法令開罰。

地政處表示，重大違規包含6類，以使用現況來說，凡屬違規使用涉及危害公共安全者；違法施工中（進行中）；無法興建農舍的用地卻以農業設施擴大違法興建並從事營業行為；供工廠使用者，有申請臨時登記者除外；供餐廳、賣場、便利商店營業使用者；違法興建建築物投影面積超過100平方公尺以上，都將列為重大違規案件，會依法裁罰。