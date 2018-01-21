接台北燈節爛攤遭「衝康」 陳景峻：團隊應停止內耗

2018-01-21 16:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕一年一度台北燈節即將在二月登場，卻接連爆出前北市觀傳局長簡余晏閃辭、得標廠商爭議等糾紛，副市長林陳景峻臨危受命全權負責，卻遭影射圖利廠商，陳對此表達「有被倒打一耙」的感受，意外扯出與市府高層蔡璧如不合的傳聞。

陳景峻下午出席活動前受訪時坦言，感覺不舒服也只是1、2天的事，仍會打起精神打拚市長交辦任務，他也感嘆，一個團體難免會鬥來鬥去的，但他是做事情的人並不想去鬥，且鬥爭會削減內部力量，只會內耗，也應適可而止。

陳景峻下午出席公運處優良駕駛頒獎典禮前受訪，再談近日燈節風波。針對台北燈節得標廠商槮凌公司與紙風車的糾葛，陳景峻再度強調，紙風車老早就不想做，是他硬邀紙風車來幫忙，對方賠錢義氣相挺，沒想到卻被傷害，未來遊行部分會由市府自己舉辦，將動員所有資源來把燈節遊行辦好。

陳也說，去年燈節很成功，許多國外旅客今年特別要來台北看燈節，他現在是一天當三天用，有信心把燈節辦好。

對於近日和高層不合傳言，陳景峻自認從政幾十年來沒有樹立敵人，這次確實感覺背後好像被人弄，他能理解一個團體難免會鬥來鬥去，但他是來做事情並不想鬥，這樣向心力也會不足，如果未來面對艱鉅選戰還如此，不是削減內部力量嗎？他認為應該適可而止。陳還說，他個人無所謂，但內部不應該看甚麼黨籍不順眼就這樣弄，或是這樣內耗，團隊不應該有這樣的作為。