蔣萬安不選 吳敦義：既沒要選、何必宣布不選？

吳敦義認為，假如蔣萬安能多思考一段時間再做決定比較好，「沒想到他這麼快宣布，他既然宣布了，我反對有什麼用」。（資料照，記者林敬倫攝）

2018-01-21 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕被國民黨視為黑馬人選的立委蔣萬安日前宣布，不參選台北市長，將繼續留在立法院，引各界議論，連國民黨主席吳敦義都大感意外，他今天（21日）表示，沒想到蔣萬安這麼快宣布（不選）。

據《中央社》報導，吳敦義今上午出席國民黨高雄巿黨部小組長授證典禮時，對於蔣萬安不選台北市長一事表示，「既沒宣布要選，何必要突然宣布不選」；吳敦義認為，假如蔣萬安能多思考一段時間再做決定比較好，「沒想到他這麼快宣布，他既然宣布了，我反對有什麼用」。

吳敦義指出，不可能保證提名蔣萬安，而不能叫蔣萬安不宣布，只能請他再思考一下；吳敦義強調，無論是台北市長人選或高雄市長人選，一定會循公開公正的初選機制來挑選最適當的候選人。

蔣萬安原被看好可能代表國民黨出戰2018台北市長選舉，但19日早上開完黨團幹部會議後，突然通知媒體「有事向大家說明」，隨後正式宣布不參選台北市長，有黨內人士透露，蔣萬安事前有向吳敦義報告，雖然吳勸蔣再考慮，但蔣態度已決，因此只能尊重個人意願。