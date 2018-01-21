瑞士報紙刊讀者投書 批中國長期霸凌台灣！

我駐日內瓦辦事處表示，李格亞斯指出，許多人成長階段都看過同學被霸凌，國際社會也有以大欺小的情形，中國在國際上霸凌台灣就是一個例子。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-01-21 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士「日內瓦論壇報」當地時間20日刊出讀者投書，瑞士讀者、友台人士李格亞斯（Jean-Yves Legouas）批評，北京當局未經協商片面啟動M503等爭議航路，持續在國際上霸凌台灣，影響區域穩定，也嚴重危及飛航安全。

《中央社》報導，我駐日內瓦辦事處表示，李格亞斯指出，許多人成長階段都看過同學被霸凌，國際社會也有以大欺小的情形，中國在國際上霸凌台灣就是一個例子，許多國家急著向中國示好，對被霸凌的台灣沉默以對，眼裡只有看來很大、但事實並非如此的中國市場，更常因此忽略中國對人權的侵犯。

李格亞斯提到，中國未經協商片面啟動M503等爭議航路，持續在國際上霸凌台灣，有如令老師頭痛的問題學生，不停霸凌台灣。另外他也提到中國對國際法視若無物，也不停地在南海地區軍事擴張。文末則強調，台灣遭受霸凌仍不屈服，持續抗極權統治者，但國際大家庭的成員卻仍視而不見。

駐日內瓦辦事處對李格亞斯仗義執言表示感謝，因瑞士日內瓦有眾多國際組織及非政府組織（NGO），此投書可能引起更多國際社會關注中國破壞台海和平現狀。