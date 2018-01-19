德國「處理東德政權基金會」：獨裁政權不法取得財產應歸還國家

2018-01-19 15:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日於松山菸廠舉行「從德國經驗看轉型正義」講座，德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」董事長耶朋曼表示，當年德國民眾要求獨裁政權須將不法取得的財產歸還給國家及人民，更要求東德共產黨（SED）須公開向社會說明，到底財產是透過何種不法手段取得，這些經驗都值得台灣借鏡。

耶朋曼指出，這次是他第三次造訪台灣，更加見證台灣民主發展的穩定，自己曾生活在東德過，一個國家只能有一個政權，從出生到46歲都活在獨裁政權之下，這個獨裁政權硬生生把德國分成兩半，讓人民無法自由到外面，東德人民必須走到街頭抗議，期望改變這個不公的政權。

耶朋曼說，這條道路非常漫長，但也來的非常突然，1989年非暴力的和平革命來臨，東德人民要求知道過去40年發生什麼事，也要求東德共產黨（SED）官員須下台並退出政壇。

耶朋曼回憶，在1990年3月18日，東德進行了唯一一次的民主選舉，民眾要求獨裁政權藉由不法不義取得的財產，必須歸還給國家及人民，並要SED公開向社會說明，到底財產是透過何種不法手段取得，若為不法取得都要還給國家。

耶朋曼指出，東德SED相當程度將財產公諸於世，對於無法提出明確證據的財產，政府都要求交還給國家，調查過程直到2006年才正式結束，當然這段期間，SED並沒有把所有的財產全歸還國家，還企圖把不法犯罪所取得的財產繼續為該政黨所用。

耶朋曼提及，不當黨產常被隱沒，要透過法律訴訟程序才有辦法清查，獨裁政權更將財產藏在奧地利、匈牙利、瑞士等國家，查黨產的過程要與鄰近國家共同合作。

耶朋曼說，德國政府將數百萬歐元不當黨產收歸國有後，以非常有目標地進行運用，把錢用在前東德人民身上，支持年輕人工作、建設基礎交通，如道路或運河等。