訪星國葉水福供應鏈中心 林佳龍盼引資台中

2018-01-18 16:05

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍今天參訪新加坡葉水福供應鏈中心，積極向葉水福集團招商。林市長表示，台中有雙港帶動區域物流、人流、金流發展，更啟用「物流共和國台中園區」，期待台星兩國在智慧城市及物流方面有更多的交流合作。

林佳龍17日至20日率團前往新加坡，除參加第14屆台星經濟聯席會議外，也至多處企業參訪，今日首站前往葉水福供應鏈中心，由葉水福集團營運創新與發展部負責人Khoo Ngiap Seng接待。

林佳龍說，此次考察葉水福供應鏈中心，除來學習之外，也進行招商；新加坡的物流業相當發達，現在也積極發展智慧國家，善用資通訊產業應用，兼具效率及良好品質，包括無人機、無人搬運車的使用，許多自動化作業均與機器人結合。

他又說，台中擁有海空雙港優勢，在物流產業上已有良好的基礎，以台中港及台中國際機場為門戶，推動「客從雙港入、貨從雙港出」目標，帶動區域物流、人流、金流發展。台中也是智慧產業的聚落，更是智慧機械之都，在設備、儀器的製造上具備優勢，結合這些優勢與物流應用，將使台中成為物流中心。

市府經發局長呂曜志說，葉水福集團是亞洲享有盛譽的第四方物流供應鏈管理企業，已為MOTOROLA、CANON等多個著名跨國企業提供電子、化工及消費品等方面的應鏈與諮詢服務，協助客戶整合物流、金流和資訊流，並採用世界上首獲專利的Fusionaris®，運用自動化和存儲檢索系統與完全加強型倉庫的融合，以及庫存檔點的無人機和先進的機器人技術，成為亞洲供應鏈卓越發展的紐帶。