確定了！水利會改公務機關 立院三讀

農田水利會組織通則修正案三讀完成後，民進黨立委在場中慶祝三讀通過。（記者劉信德攝）

2018-01-17 00:14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院臨時會今天凌晨三讀通過農田水利會組織通則修正案，除了停止辦理水利會會長選舉外，也將第四屆會務委員、會長任期延任2年4個月至2020年9月30日；會長屆滿或出缺時，由主管機關指派具有一定資格者擔任。至於改制為公務機關及資產處理、職員工作權益保障等事項，另以法律定之。

立法院院會經歷廣泛討論和逐條討論後，於17日凌晨0時13分三讀通過。

這次修法內容包括配合農田水利會改制為公務機關，停止辦理會長及會務委員選舉，並且將宜蘭、北基等十五個農田水利會第四屆會長及會務委員任期延長至2020年9月30日，台北市七星、瑠公的會長及會務委員任期仍維持至2020年9月30日。

修法內容還包括，會長出缺或是任期屆滿時，由主管機關指派具有普考以上或相當之特考及格並現任或曾任公務人員簡任10職等以上職務者；曾任農田水利會會長總幹事4年以上者；曾任農田水利會一級主管6年以上者擔任。會務委員出缺則不予補選。

農田水利會之會長及各級專任職員，準用公務人員行政中立法，如有違反行政中立之情形，應依照農田水利會會長及會務委員考核獎懲辦法、農田水利會人事管理規則等規定處理。