陳師孟：國民黨撥2千兩黃金 給王惕吾創辦聯合報

立法院院會「行使監委同意權案」詢答，監察委員被提名人陳師孟。（記者王藝菘攝）

2018-01-15 10:49

〔記者林良昇／台北報導〕立法院臨時會今處理「行使監委同意權案」，監委被提名人陳師孟在回應時代力量立委林昶佐詢問時表示，蔣介石下野後，收了國庫署撥的9萬兩黃金，其中2千兩撥給前國民黨中常委王惕吾創辦聯合報，他說，聯合報第一桶金也來自黨產，黨產會要加以注意。

立法院臨時會全院委員會今早進行「行使監委同意權案」，對陳師孟、楊芳玲、楊芳婉、趙永清、蔡崇義等5位監委提名人進行詢問。

陳師孟在回應民進黨立委蘇巧慧時表示，馬政府執政8年，才看出監察權的重要性，監院不該成為行政院的干擾，台灣司法過去有不中立和不自主，監院的剩餘利用價值來自於制衡司法，他若成為監委，要「三分打老虎，七分打恐龍」。

陳師孟強調，他若成為監委，調查的案件會有三種，第一是過去司法對於綠營總統、政務官的追殺，司法用了很多不合實質正義的手段；第二是過去司法對於藍營的總統、政務官的縱放行為，例如前總統馬英九洩密案，一、二審法官很多莫名其妙的法律見解。

陳師孟指出，第三則為過去對於國民黨黨產的處理，國民黨將黨產會案件提到法院來拖延時間，有些法官也順從國民黨想法，對黨產會做出不利的判決，這都是他會注意的。

林昶佐則一起詢問5位監委被提名人，未來要如何處理個人或組織在戰後趁亂將國家財產登記在私人名下的案例；陳師孟回應時指出，有本叫做「黃金往事」的書，書中寫蔣介石下野後收了國庫署撥的9萬兩黃金，其中的2千兩撥給王惕吾，聯合報的第一桶金來自黨產，這些案例黨產會要加以注意。

對於陳師孟稱聯合報是黨產的說法，國民黨發言人鍾沛君回應表示，民進黨政府的不當黨產處理條例，已被高等行政法院認為恐有違憲之虞，現在陳師孟看本書也能當指控的證據，讓人憂心未來監院辦案品質。聯合報是不是國民黨產，民眾沒有這麼好唬弄，倒是華視快要成為民進黨產，全民都看在眼裡。

鍾沛君也說，過去陳師孟數度公開表示司法「辦綠不辦藍」，踐踏司法人員尊嚴，甚至以「廢物利用」形容彈劾權，國民黨對蔡政府執意提名如此輕賤五權分立的人選感到遺憾，國民黨會更加努力拿回政權，才能杜絕這種荒唐人事禍亂台灣。（14：20 新增國民黨回應）

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