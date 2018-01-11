勞基法修法爭議未平 王定宇一張圖說明「真實是什麼？」

2018-01-11 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕新版《勞基法》昨天（10日）三讀通過，但社會上仍議論紛紛，民進黨立委王定宇今晚在臉書上貼出「Q&A圖片」回應爭議法條，呼籲民眾「正確認識勞基法修正，拒絕被誤導！」

立法院臨時會昨早三讀通過「勞動基準法部分條文修正案」。新修條文明訂，休息日加班工時改為核實計算，另可於3個月138小時、單月最高54小時內調整加班工時，並在嚴格的把關機制下，鬆綁「七休一」、輪班間隔減至8小時。引起勞團強烈不滿，認為此舉圖利資方、剝削勞工。

王定宇在臉書上回應，PO出一張針對勞基法修法後的爭議法條與事實的Q&A圖片，說明雖然單月加班時數增至54小時，但「三個月總上限138小時不變」，目的是幫助公司應付淡旺季困擾；勞工可以選擇要領加班費，或者換為補休，期限內休不完的假也能兌現。至於縮減輪班間隔至8小時，強調要經過「勞動部公告」後才能執行等等。

王定宇在內文寫下，「真實是什麼？」表示世上沒有完美的法案，不足之處當然可以批評，但「如果批評是建立在錯誤的資訊和認知，不只是無助於未來，更抹煞了現在的進步！」

他舉例，在蔡英文政府執政前，排班間隔多久，根本沒有法律規定，而現在「國民黨演的好像很在乎排班間隔多久的樣子」。還有關於護理師排班標準，本來就是放在間隔11小時以上的基本法律規定的。呼籲民眾「正確認識勞基法修正，拒絕被誤導！」