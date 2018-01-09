中國機艦繞台、啟用M503 學者籲國防戰略應「牽制防衛」

2018-01-09 11:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕兩岸政策協會今天舉辦「M503爭議：兩岸互動與區域安全」 座談會， 台灣智庫諮詢委員董立文表示，最近兩岸事件，包括王炳忠案、中國片面啟動M503與遼寧號航空母艦穿越台灣海峽，三件事討論到最後都是國家安全的問題，因此他建議，國安法盡快修法，同時國防戰略強調「牽制防衛」，也需要採購牽制防衛的武器，國防預算應盡儘速達GDP的3％。

董立文表示，王炳忠案凸顯台灣需要兼顧人權與安全的國家安全法制，但我們的國安法是全世界最簡陋的法律，全法僅10條，界定間諜行為僅當中的2之1條；反觀中國，2014年新修的國家安全法有84條、反間諜法40條，去年12月初中國通過反間諜法實行細則有26條 ，把中國的國安法與間諜法加起來有150條，王文炳案發生在中國，早觸犯中國好幾十條的法律，不過，中國是集權國家，台灣的法制不能學習。

董立文指出，美國從1917年訂定反間諜法，100年來，美國有很多修正與補充，相當健全，而澳洲也對於中國滲透，修訂反間諜和反外國干預法案，政府應思考修訂國家安全法制。

至於遼寧號穿越台海，董立文說，他不認為是對台灣威脅，因為航母是在大洋運作，穿越台海是進行正常的訓練，台灣應擔心遼寧號出現在台灣東岸的太平洋，顯示其突破第一島鍊，雖然遼寧號繞行台灣是早晚的問題，台灣應做好準備。

董立文表示，M503等4條航路設立，壓迫台灣的空防縱深與反應時間，讓中國利用民航航線，進行軍事攻擊台灣 ，無論未來兩岸關係好不好，只要有這四條航路存在，中國就有攻擊台灣的可能性。台灣必須擴大防禦範圍與縱深，在國防上強調牽制防衛，並提高國防預算。