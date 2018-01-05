改善移民處境 立委提修「新住民基本法」

2018-01-05 11:13

〔記者鄭鴻達／台北報導〕我國在各方面都相當外籍移民、移工，但時常面臨法律、社會及文化等挑戰。國民黨立委林麗蟬提案修「新住民基本法」，強調政府應正面思考完善移民政策，勿只以防堵性的預防犯罪思維來處理移民政策。

國民黨立委林麗蟬、蔣萬安、政大法律系副教授廖元豪、台灣新住民親子關懷協會理事長陳英俊等人，今召開「法規政策進度慢 移民專法淪口號」記者會，針對我國移民政策、法規進行探討，並提出修法版本。

林麗蟬說，她接到的許多個案，都顯示新住民在台灣要立足，仍面臨生活、就業或社會面的挑戰，自馬政府2015年提出「人口政策白皮書」至今，政府尚無整合性的移民、人口政策，但國力強弱與人口政策息息相關。

林麗蟬表示，台灣移民仍有九成為婚姻移民，顯示我國人才政策缺乏整體評估，因此提案修「新住民基本法」專法，就是希望不只照顧婚姻移民，也能吸引到台灣亟需的人才，做好文化照顧、尊重，更顧及社會和諧。

林麗蟬強調，政府應正面思考完善移民政策，過去政府都用防堵、預防犯罪性的思維看待之，希望政府對此作跨部會的討論，移民政策不能只有口號，應有移民專法，讓來台的移民得到友善對待，也幫助台灣成長。

蔣萬安說，他提出「國籍法第19條條文修正草案」，主要是因新移民結婚來台，在規化時放棄原有國籍，若後續被法院判決為假結婚等情事，就會被撤銷國籍，成為無國籍人球，因此希望修法讓新移民在取回原國籍後再撤銷我國國籍。

廖元豪說，政府近年來對新移民、新住民態度有進步，但政策仍停留在頭痛醫頭、腳痛醫腳，且政府說要吸引人才，但若對自己人都小氣巴拉，如何吸引國際人才。他建議，訂定移民專法，才能避免政府各部門的本位主義。

陳英俊建議，若僅有象徵性宣示，移民政策易淪為愚民政策，在法治國家，任何事情都應有法理依據，且因政策可能因執政者浮動，若能立法，才能讓移民政策變動性較低；政府也不應只重視數據，也要重視質。