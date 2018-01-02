美學者促售台空中加油機「增加嚇阻力」 軍方列軍購目標

美學者日前曾建議美國應立即售台KC-130空中加油機，藉此增加F-16戰機的續航力，國防部官員指出，目前國軍對空中加油機並無迫切需求，但可列為中遠程軍購目標。圖為KC-130空中加油機。（路透）

2018-01-02 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國學者費學禮日前曾指出，美國應立即售台KC-130空中加油機，藉此增加F-16戰機的續航力，讓台灣在面對解放軍「秀肌肉」時也有肌肉可秀。國防部官員指出，目前國軍未來5年內將優先發展水雷、飛彈和無人機等不對稱戰力，空中加油機並無迫切需求，但可列為中遠程軍購目標 ；空軍內部則是評估，加油機對性能提升後的F-16V戰力有高度效益，未來希望爭取預算空間、列入對美軍購清單。

根據《風傳媒》報導，台灣過去前往美國路克基地受訓過的飛官都受過空中加油訓練，具備空中加油能力，且美方當初售台的F16A/B型戰機上的「受油孔」並未封死，升級為F16V之後也仍舊保留，等同於保留台灣F16機型進行空中加油的空間。知情官員指出，空軍希望獲得空中加油機的考量主要在於提高戰時存活率，以及進行遠程打擊、提升嚇阻力。

而在去年12月一場研討會中，費學禮建議美方出售海軍和陸戰隊使用的KC-130型空中加油機，但KC-130所採用的是專為F/A-18等戰機設計的「軟管」加油，但F-16戰機使用的卻是「硬式加油管」，當時費學禮的建議就曾被質疑，就算台灣得到KC-130型空中加油機，也無法幫F16加油。

知情官員指出，空軍曾在2007年向美方提出採購空中加油機需求，採購數量不用多，甚至只要擁有一架空中加油機，就能讓台灣空軍初步具備戰略空軍的嚇阻力 ；空軍內部也曾評估透過改裝空軍現有的C-130運輸機，在貨艙置入油箱，直接將C-130改為加油機，包括將軟式加油管改為硬式加油管等措施。對此，美方則是回應在技術上沒問題，但是美方未曾有類似做法。

不過也有官員質疑，若戰機因跑道損毀而無法起飛，空中加油機同樣也會面臨此窘境，等同無用武之地，加上空中加油機屬於戰略性武器，敏感度很高，美方售台可能性很低，因此沒必要向美方提出採購需求。