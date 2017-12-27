國安局蒐集假情資給總統府？周刊爆：被小英逮到嚴懲！

周刊報導，國安局收集假情資給總統蔡英文，所幸被蔡英文發現。（資料照，記者方賓照攝）

2017-12-27 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕國安局每天都必須收集情資給總統掌握國內外重大訊息，沒想到現在傳出，國安局收集假情資給總統蔡英文，所幸被蔡英文發現，下令嚴懲失職官員。

《周刊王》報導，國安局每天都會提供「國安日報」給總統，內容有國際要聞、中國要聞、台灣地區要聞等三大類重要情資，讓總統掌握國內外情資，作為施政決策的參考，其內容必須精準，國安會每天的國安日報送進總統府後，必須放進上鎖的專屬公文箱中，再送到蔡英文的手上。

知情人士透露，蔡英文上個月初完成「南太平洋友好之旅」期間，發現國安日報中的「台灣地區要聞」有則黃國昌批評她出訪的報導，她覺得一頭霧水，因過去黃國昌很少刻意批評她，在2016年6月，蔡英文出訪友邦巴拿馬、巴拉圭時，黃國昌還是隨行立委，所以她有點納悶，決定請幕僚私下了解。

後來總統府核心幕僚找負責彙整國安日報的國安會相關人士進行了解，經過層層回溯追查，發現該報導來自國安局第三處，呈報單位是國安局台中工作站；後來經追查、比對之下發現，該報導是2016年6月蔡英文出訪巴拿馬、巴拉圭的舊聞，而且批評她的不是黃國昌，而是另名知名的政治人物，其實和黃國昌沒什麼關係，黃和該報導唯一的關聯就是他隨行蔡英文出訪。

蔡英文和總統府高層知道後震怒，下令從嚴處理，知情人士透露，已有2名國安體系相關人員因此受到懲處。涉及呈報假情資的國安局台中工作站，2017年3月當時任台中工作站聯絡中心主任王少白升任國安局第三處處長，遺缺由警察系統出身的陳明順代理，根據國安局不成文的慣例，只要待上半年，代理就會直接真除升官，但陳11月中卻無預警被拔除；另外，國安局第三處處長王少白也在強大的壓力下，已打好報告上呈，預計在下個月提早退伍。

《周刊王》求證總統府發言人林鶴明，他指出，關於媒體報導有關國安局相關業務，係屬業務單位之權責，總統府不予評論。而國安局則表示不回應。