新科將官名單出爐！6中將25少將28日晉升授階

新任總統府侍衛長張捷中將。（圖：國防部提供）。

2017-12-25 12:25

〔記者羅添斌／台北報導〕新科中少將名單剛剛出爐！計有新任總統府侍衛長張捷等6人晉升中將，陸戰隊66旅旅長樊傳聲等25人晉升少將，國防部將在本月28日舉行晉升典禮。

國防部今天中午表示，國軍107年1月1日將級人員定期晉任，業奉總統核定：國防部晉任中將5員、晉任少將23員，總統府晉任中將1員，國安會晉任少將1員、國安局晉任少將1員，合計31員，於民國107年1月1日生效。

國防部指出，此次晉任人員分屬總統府、國防部、國安會、國安局等4個單位，晉任中將人員計資通電軍指揮官馬英漢、陸軍六軍團副指揮官羅德民、總統府侍衛長張捷、澎防部指揮官黃金財、陸戰隊指揮官王瑞麟以及情報次長陳國華等6員。

晉任少將人員計有葉瑞家、廖述煌、董紹明、鄭廉康、李韋德、莊有凱、林正廷、尹昌榮、吳廣菖、吳松齡、彭建雯、李鳳翔、邱俊榮、張獻瑞、顧志中、周忠恕、張明德、樊傳聲、林志宏、曹定明、李慶然、解駿山、林重宏、高士桓、林國元等25員，兩者合計31員。

國防部進一步表示，晉任授階典禮訂定於12月28日（星期四）上午9時，於三軍軍官俱樂部舉行，由部長馮世寬主持，國軍高階將領暨晉任人員眷屬均受邀觀禮，並恭請總統親臨訓勉，鼓舞軍心。