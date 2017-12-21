挪用北捷救命錢還債？ 柯P：不用利息當然先用

2017-12-21 12:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報今獨家報導，台北市長柯文哲常對外誇口還債三百多億，但議員簡舒培調閱資料發現，柯市府根本是「挖東牆補西牆」，大筆挪用北捷救命錢「重置基金」，每年挪用超過四十億。市長柯文哲上午受訪時喊冤表示，自己只是做內部基金的調度，因為北捷重置基金不用利息，跟外面銀行團借錢要利息，所以才做這樣的選擇。

過去北捷用來汰換設備的捷運固定資產重置基金，形同北捷的「救命錢」，但該筆基金竟被台北市長柯文哲每年挪用超過40億元，雖然前市長馬英九時期就開放該筆基金可供市府借款，但柯文哲舉債數字最高，導致目前基金總額370億元，已被市府借走高達86%。

柯文哲上午出席「視訊119」APP暨「值班臺簿冊行動電子化系統」啟用典禮後受訪，被問到北市府借貸竟挪用北捷救命錢。柯表示，台北市基金很多，醫療、教育都有，這只是台北市政府財務的內部基金調度，沒有救不救命基金的問題，跟外面銀行團借錢利息比較高，內部資金調度利息比較少，細節請財政局長來回答，（媒體）不要用那種聳動的名字。

但若發生災難，北捷需要資金怎麼辦？柯強調隨時都可以調度，哪裡是問題。現場媒體質疑此舉形同「左手給右手」、「挖東牆補西牆」，柯直言「對啊，但利息比較低啊！」當然是先用不要利息的錢，「這common sense就知道了」。

至於未來是否打算歸還？柯重申這只是內部記帳而已，債是在市府內部做調度，但只是節省一些利息的錢而已。

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