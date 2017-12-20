照片裡看不到 網友：馬英九吃麵當天附近道路淨空

2017-12-20 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕網路今天瘋傳一張前總統馬英九與妻子周美青被人拍下到牛肉麵店用餐的照片，引發外界議論；中國民運人士王丹在臉書酸說這根本是在造神，有網友對此更貼圖聲稱，當天馬英九用餐時，附近街道全淨空，門外更有警察站崗。

前總統府發言人羅智強今天在臉書分享這張馬英九和周美青的「野生捕捉照」，畫面中周美青背對鏡頭低頭用餐，馬英九抬起頭望著牆上的價目表；羅智強稱：「我認識的馬英九和周美青，一直就是一個反對鋪張、不重排場、很庶民生活型的夫妻。在當總統時，這對夫妻無法那麼自由隨性。現在卸任了，當然就回返他們原來習慣喜歡的簡單生活。」他在文中更指：「在這個小人得志、霸者囂狂的時代，這一對最清廉、最庶民的總統夫妻，在政客和他的打手們瘋狂追殺的時候，這一框照片裡的小小幸福、平凡日常，已是台灣『僅存不多』的公道了吧！」

針對這張照片，外界則有不同看法，民進黨大老林濁水也轉貼這照片，留言說：「對馬的意見很多，但是這照片還是得說讚。」不過王丹則質疑羅智強的造神手法跟共產黨半斤八兩，並指「你見過哪一對夫妻平時吃個簡餐這樣的平凡生活，旁邊會有人拍照，然後還有人放上網，然後還有前下屬特意發文解說歌頌的？」

在該文底下則有網友貼圖指稱，馬英九夫婦當天是到某家牛肉麵店用餐，就住在附近的他目擊，當時附近全部都被淨空，在麵店外還站了警員，其他網友看到後也酸說，「旁邊坐的都是維安」、「二人吃八盤小菜，很會吃」。

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