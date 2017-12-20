不滿中國阻台參與KP年會 澳洲替我方安排雙邊會談

不滿中國數度阻撓台灣參與KP年會，澳洲將安排台灣外交部派政務次長吳志中於年會期間訪問澳洲，並舉行雙邊會談。（資料照 記者王孟倫攝）

2017-12-20 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕我國代表原預計將於本月出席在澳洲舉行的國際鑽石認證機制「金伯利進程（Kimberley Process，KP）」會議，卻遭到中國強力干預，但此舉也引發澳洲的不滿，最後澳洲決議在年會期間邀請我方代表訪澳，並舉行雙邊會談，中國的惡意打壓，反而替台灣創造與澳洲和其他國家正式對話的機會。

根據《上報》報導，中國繼今年5月在KP年會上將我方代表趕出會場後，仍意圖阻撓台灣出席12月9日到14日的KP年會，我方代表在得知後，為顧及國家尊嚴，也為台澳關係著想，決定不出席年會，但澳洲一方面為保障台灣的參與權利，更不滿國際會議遭中國粗暴干預，決定邀請台灣外交部派政務次長吳志中於年會期間訪問澳洲。

外交部也證實，我國雖然無法出席本次KP年會，但吳志中在年會期間將正式率團訪澳，不但與澳洲外交及貿易部副部長彼特（Keith Pitt）等官員，舉行雙邊會議，澳方也為台灣安排雙邊會議場地，供吳志中一行人和與會的各國代表進行對話，等於提供台灣和與會國家進行官方正式互動的機會。

獲得聯合國決議通過的「金伯利進程」，是國際間監管鑽石原石貿易的機制，意在根絕非洲「血鑽石」非法貿易，以維護非洲地區的和平，澳洲也正是該機制的主席，而今年5月，KP機制於澳洲伯斯舉行年度會議期間，我方代表卻遭中國代表團粗暴趕出會場。