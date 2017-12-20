森77！王炳忠等人被查 強國官媒嗆制裁強硬台獨份子

新黨青年委員會主席王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、宣傳部副主任林明正及新聞秘書陳斯俊等人，被控違反「國家安全法」，19日遭檢調搜索、約談，今天凌晨無保請回，圖為王炳忠。（資料照，記者方賓照攝）

2017-12-20 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕新黨發言人王炳忠等人因涉嫌違反國安法，昨天被檢調搜索住處、帶回約談，今天凌晨無保請回，中國國台辦昨天譴責台灣當局打壓「兩岸和平統一的力量和人士」，隨後，中國官方媒體《環球時報》再度於社論中發文，除了聲援王炳忠，還呼籲北京政府通緝、制裁強硬台獨份子以示報復。

《環球網》一篇社論「大陸應制裁、通緝一批死硬“台獨”分子」中指出，被抓的王炳忠、侯漢廷等經常活躍在媒體上，是「台獨」的眼中釘，這次台當局拿新黨人員開刀，被廣泛認為是壓制統派的動向，殺一儆百。

文章指出，中國應強烈譴責台當局對訪問中國和支持統一的人士亂安罪名並加以迫害，「我們應敦促台當局釋放被抓人員，並且施加壓力，使所謂『國安法』今後不再濫用到與中國開展公開交流的人士身上」。

文章痛批，民進黨當局肆無忌憚、做事越來越失去底線，也呼籲中國應該制裁台獨分子，「中國不僅要口頭警告台當局，還應有所行動，促使台灣全社會客觀認識島內以及整個國家真實的政治現狀」，這樣做法雖然短時間內台當局和激進台獨分子會有反彈，但是長期看，正面效果將逐漸顯現。

文章中強調，民進黨上台導致一段時間以來「台獨」勢力猖狂，該是收拾他們、給他們一個沉痛教訓的時候，並嗆解放軍今後不應僅「繞島巡航」，而應該飛越台灣、駛入台灣港口。