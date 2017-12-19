到北檢複訊 侯漢廷：感謝蔡總統給我當政治犯機會

侯漢廷（中）至台北地檢署複訊。（記者方賓照攝）

2017-12-19 20:42

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕新黨青年委員會主席王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、宣傳部副主任林明正及新聞秘書陳斯俊等人，被控違反「國家安全法」，今天（19日）被檢調搜索、約談。晚間8點左右，王炳忠父親、侯漢廷以證人身分至台北地檢署複訊時，侯漢廷說，「感謝蔡總統給我當政治犯的機會」，聲稱司法會還他清白，他必將名留青史；王炳忠父親面對記者詢問則不發一語。

侯漢廷說，相信司法會還我清白，感謝蔡總統給我當政治犯的機會，我大丈夫敢做敢當，我如果做了什麼東西一定承認，但若捕風捉影，羅織我入罪，我也一定不會承認，我相信司法會還給我清白，我必將名留青史，藍營的朋友，台灣的朋友一定要團結。

晚間7點左右，陳斯俊、林明正以證人身分至台北地檢署複訊，竟喊「打倒美日漢奸政權」、「台灣人民站起來」，新黨支持者也在北檢門口高舉「司法已死」、「楚雖三戶，亡秦必楚」、「綠色警總復辟」等標語，高聲吶喊聲援。

至於王炳忠，目前仍在調查局應訊，預計稍晚至北檢複訊；檢方今也提訊涉國安法被判刑1年2月的政大畢業生周泓旭，不排除與王炳忠等人當庭對質。

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