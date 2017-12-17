黃國昌保住立委 卻將面對更嚴重的考驗...

有媒體公布時代力量的民調，指時代力量支持度有下墜的趨勢。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-12-17 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌罷免案未通過，最終統計票數為48693票同意、21748票不同意，不過由於當初在選舉時黃國昌拿到的票數為80508票，這次僅有2萬多人站出來為他投票，對此他表示，自己努力不夠，也對開票結果虛心接受；不過現在有媒體公布時代力量的民調，指時代力量支持度有下墜的趨勢，未來黃國昌恐怕會面臨到不一樣的挑戰。

《天下雜誌》做出最新民調，詢問「請問您最支持哪一政黨？」調查結果民進黨支持度從去17.2％降到12.9％，國民黨從9.4％降到9.1％，時代力量則從3.3％直接砍半成1.6％。這份民調是《天下雜誌》調查中心在今年11月29日至12月1日所做的民調，調查方式以全台住家電話為母體，以分層隨機抽樣方式抽取家戶電話號碼，最後成功訪問1091為年滿20歲以上的民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.97個百分點。

這份民調結果和其他機構所做的長期調查有相同的趨勢，舉例來說，像是政治大學選舉研究中心做的「台灣民眾政黨偏好分布」調查，將每個月調查數據加起來平均，時代力量從4.1％降至3.5％；台灣民意基金會做的民調也是如此，從14.9％下降至6.4％，對時代力量來說，這是很嚴重的問題。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，時代力量民調會逐漸下降，很可能是因為他們在兩岸關係，以及憲改議題上態度退縮，另外，支持同婚的立場，可能也讓比較保守的老一輩人無法接受。