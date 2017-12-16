國民黨彰化縣長初選 立委王惠美勝出

2017-12-16 12:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨彰化縣黨部今天公佈彰化縣長黨內初選民意調查結果，3位參選者由現任立委王惠美以平均支持率57.344%最高，其次是年輕牙醫師吳明哲獲得平均支持率23.275%，埔鹽鄉長楊福地獲得19.380%，縣黨部主委張曼莉表示，以民調排序最高的王惠美，作為地方提名給中央核定的提名人選，預計12月20日由中央常務委員會（簡稱中常委）核定。

對此結果，王惠美表示，她感謝鄉親的肯定和支持，也很謝謝2位參選人君子之爭，競選期間她會把吳明哲打造黃金三角的建設藍圖納入政見白皮書，現在開始，她將面對更多挑戰，會堅定信念，更加勤走基層。

吳明哲未到場由其弟弟吳明聖代表，吳明聖說，他們尊崇民意和黨意，他覺得他們也贏了，贏在選舉過程中學到政治經驗；贏在向2位政壇前輩學到很多參選經驗。媒體問及會不會脫黨參選或轉戰彰化市長，吳明聖說，不會脫黨參選縣長，但要不要轉戰市長，「可以好好想一下！」

楊福地彎腰鞠躬說，選舉結果代表他努力不夠，他尊重民調結果，也支持王惠美希望讓彰化藍天再現，至於鄉長卸任後下一步的打算「以後再說！」

上述民調結果，由3家民調中心於12月13、14、15日共3天每天晚上進行室內電話民調，結果，3位參選人在每家民調公司的政黨對比佔85%、黨內互比佔15%，以此所呈現出來的總支持率，不論是TVBS民意調查中心、艾普羅民意調查公司或是聯合報民意調查中心，總支持率排序最高的都由王惠美拿下，吳明哲緊追在後，楊福地墊底。

在TVBS民意調查中心部分，總支持率王惠美56.663%、吳明哲22.485%、楊福地20.852%；在艾普羅民意調查公司部分，總支持率王惠美59.779%、吳明哲20.989%、楊福地19.232%；在聯合報民意調查中心部分，總支持率王惠美55.592%、吳明哲26.352%、楊福地18.056%。

根據國民黨彰化縣黨部提供的數據與資料，上述電話民調，民調首日13日完成有效樣本數418通、14日398通、15日271通，累計3天完成有效樣本數共1078通。