境外空污襲台 蔡總統要求行政團隊提出有效對策

民進黨中常會13日邀請環保署副署長詹順貴列席，報告目前空污現況與政府相關應變，民進黨主席、總統蔡英文在旁聆聽，不時和秘書長洪耀福確認手中資料。（記者黃耀徵攝）

2017-12-13 17:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕為空污問題備戰，民進黨主席、總統蔡英文今天（13日）於民進黨中常會裁示，國境外移入的污染源佔比甚高，儘管這是來自於境外國家與季節風等其他原因，但任何污染都攸關我國環境與國民健康。她請行政團隊在最短時間內，參考日、韓等周邊國家近年因應境外移入空污作法與國際經驗，就防治技術、環境科學資訊與可能的國際合作，提出有效的對策，並做成相關政策規劃，通盤因應。

民進黨中常會今天邀請環保署副署長詹順貴報告「空污現況及政府作為」。

民進黨發言人吳思瑤會後轉述，民進黨將推出一系列懶人包，將科學實證數據，以簡易圖表及說明呈現，讓國人了解空污問題具體原因，她也強調，台中火力發電廠不是空污問題最大肇因者，「藥方不抓錯，症頭看得準」。

據轉述，行政院秘書長卓榮泰會中表示，行政院院會預計明（14日）提出「空污法」部分條文修正草案，通過送立院加速審議。

據轉述，立院民進黨團總召柯建銘也說明，立院這會期僅剩兩週，空污法能否在這會期排審，或在臨時會中審議，仍待溝通協調，但還是希望能加速，讓關乎國民健康法案能儘速處理。

與會者指出，桃園市長鄭文燦在會中也分享桃園因應空污的經驗，例如補助燃煤鍋爐換成燃氣鍋爐、二行程機車退場機制，以及補助電動機車政策，在桃園市，中央及地方補助加起來，如更換Gogoro電動機車，可拿到3萬1000元補助，蔡英文總統聽了，還特別問了一台Gogoro市價多少。