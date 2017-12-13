列舉5大事證！國防部正式函告慶富解約

國防部今天正式就獵雷艦案和慶富解約。（資料照 記者黃良傑攝）

2017-12-13 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕延燒多時的獵雷艦弊案，國防部今天（13日）正式宣布，已函告慶富解除獵雷艦採購案契約，國防部也特別列舉出5大事證，證明獵雷艦案確實已達解約條件。

綜合媒體報導，國防部今發布新聞稿指出，已依海軍呈報慶富造船股份有限公司相關違約具體事證，按政府採購法及契約規定，正式函告通知慶富解除獵雷艦採購案契約。

據國防部說明，慶富因違反契約附加條款第十五條第一項第7款「有破產或其他重大情事，致無法繼續履約」及第8款「未依契約規定履約，自接獲書面通知起10日仍未改正」等規定，已達解約條件。

國防部列舉的5項主要事證如下：

第一、各銀行分別已向法院申請7件金額高達新臺幣64億餘元之假扣押強制執行，慶富辦公大樓並已由高雄地方法院查封。

第二、未支付主要協力廠商案款美金3600萬餘元，慶富自106年1月已停工迄今，嚴重影響後續戰鬥系統整合工作。

第三、第三期預付款還款保證新台幣24億餘元遭國防部沒收後，迄今未補正。第一至三期預付款還款保證，迄今未依法令格式修訂，亦未辦理效期展延。

第四、慶富涉嫌詐貸與違法增資，目前已由司法偵辦。

第五、建造（細部）規範書未完成；國內造艦廠房應於106年5月完工，迄今仍未開始興建。

國防部強調，依法依約處理本案為國軍一貫立場。後續將陸續針對第一、二期預付款還款保證金共計新臺幣48億餘元，以及履約保證金新臺幣17億餘元，立即進行沒收程序，並依政府採購法規定刊登慶富為停權廠商；另有關損失求償部分，亦將由海軍委任律師團精算後，循法律途徑向該公司提出訴訟。