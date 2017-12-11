被控捷七聯開騙地主 黃向羣澄清：地主行為反覆

2017-12-11 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體今日報導，指出台北捷運萬大線「捷七聯開案」爆發弊案，報導中引述地主「小方」說法，指控民進黨台北市議員黃向羣與捷運局勾結，向地主騙取同意書，不過黃向羣稍早發出聲明，並拿出地主手稿以及LINE對話紀錄等相關證據駁斥，強調對地主行為反覆，企圖捏造不實訊息，對此深表遺憾，將保留法律追訴權。

黃向羣表示，針對媒體報導「捷七聯開案」詐騙地主新聞，他今日發出聲明澄清，強調報導嚴重悖離事實，指出協商期間的文件，是地主方小姐自願簽署，甚至親自修改文稿（附件一），所以報導稱本人向地主騙取同意書，嚴重不符事實。

黃向羣表示，地主指控當時認知只用到6坪土地，才會同意聯合開發，更非事實。因為當時捷運局已辦理公開展覽、說明會，且都市計畫書中也載明，初步圖說及規畫也都有提供給地主，地主不可能誤認面積簽署同意書。

黃向羣表示，地主指控本人意圖收取顧問費乙節，更是子虛烏有，他數年為方小姐處理陳情事務，從未與地主簽署任何協議，更未藉此牟取利益；黃向羣也附上LINE對話紀錄（附件二），指出「地主也一再表達對本人的感謝之情，如今卻誣指本人意圖收取顧問費，實在是嚴重抹黑。」

黃向羣表示，對地主的行為深表遺憾，所以才會提出相關證據及聲明書，以正視聽。且就相關人等不實之指控，將保留法律追訴權。

今日《鏡周刊》報導，地主小方的200坪土地位於萬大路上，出租給加油站，她因拒絕加入「捷七聯開案」，找議員黃向羣陳情。報導稱，黃向羣跟小方說加入聯開案，只會用到6坪土地當通風井，若不加入，就強制徵收變公有地。

報導稱，小方以家族公司名義，簽下同意書。黃向羣還聲稱小方家族可以蓋商業大樓，獲利可達13億，並推薦自己家族的建設公司，依行情該公司可跟小方收取6500萬元顧問費，結果最後捷運局卻表示200坪都會徵收，小方家族最多只能分得1億多元，這樣的結果讓小方難過到數度自殺未遂。

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黃向羣聲明全文如下：

聲 明 稿

茲就媒體報導有關本人「捷七聯開案」詐騙地主之新聞，嚴重悖離事實，並對本人名譽造成重大損害，特澄清並聲明如下，以正視聽:

一、 地主方小姐因其公司英屬維京群島商勝方投資股份有限公司土地遭列入「臺北市捷運局萬大-中和-樹林工程」捷運聯合開發案，向本人陳情。

二、 陳情期間，本人本於為民服務宗旨，促請捷運局多次與地主溝通協調，而協商期間之文件，均係地主權衡自身多方利益下自願簽署，地主更親自修改文稿，央請本人助理代為繕打後自行用印提出（附件一：方小姐手稿），報導指控本人向地主騙取同意書，與事實嚴重不符。

三、 至於地主指控當時認知只用到六坪土地，才會同意聯合開發，更非事實。當初，捷運局已於辦理公開展覽及說明會等期間，在都市計畫說明書中載明捷七用地之相關設施，且初步圖說及規畫亦提供予地主知悉，地主不可能誤認面積簽署同意書。

四、 另關於地主指控本人意圖收取顧問費乙節，更是子虛烏有，本人僅係民意代表只負責處理選民服務，期間數年為方小姐處理陳情事務，從未與地主簽署任何協議，更未藉此謀取利益。而本人僅單純為地主處理陳情事務立場，更在陳情期間多次表達予地主知悉，且地主亦一再表達對本人感謝之情（附件二：LINE對話紀錄），如今，地主欲片面毀諾，竟誣指本人意圖收取顧問費，實為嚴重抺黑且非事實。

五、 綜上，本件係地主行為反覆，並企圖捏造不實之事，將毀約責任推卸給本人及捷運局，本人對此深表遺憾，特提出相關證據及本聲明書，以正視聽。且就相關人等不實之指控，本人將保留法律追訴權。

聲明人:黃向羣

中華民國106年12月11日