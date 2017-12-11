15架黑鷹直升機移交空軍，首批2架月中交機。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-12-11 11:58

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍今天舉行602旅突擊直升機作戰隊成軍典禮，據軍方官員今天透露，陸軍將依計畫移交15架黑鷹直升機給空軍，並分3批移交，首批2架將會在本月中旬就移交空軍。

我國由陸軍向美國採購60架UH-60M黑鷹直升機，用以汰換老舊的UH-1H直升機，但先是前總統馬英九任內決定要將其中的15架移交給空勤總隊使用，蔡英文總統上任後，空軍出身的國防部長馮世寬又要再移交15架給空軍使用，不僅引發朝野立委質疑軍方建軍規劃混亂、陸軍內部也有不滿的聲浪傳出。

軍方官員今天透露，國防部已敲定15架黑鷹直升機移交給空軍的具體時程。這15架黑鷹直升機，會配合美國交機的時程，分成3批移交給空軍，首批2架會在本月中旬移交空軍，第2批為6架，規劃在107年6月交給空軍，第3批為7架，移交時間落在107年的12月。

官員表示，空軍救護隊現有的S-70C直升機，機齡已經十分老舊，但出勤率高，加上該型直升機的使用時數即將到達屆限，若是還要繼續使用，恐怕會出現極大的作業風險及不安全性，必須即早以新機來執行任務。

陸軍黑鷹直升機外觀塗裝採墨綠色，遠看接近黑色，黑鷹直升機移交給空軍15架後，屆時外觀塗裝不會改變，僅在機身及機尾塗上救護隊的十字型標誌以資識別。