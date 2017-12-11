公投法修法 親民黨反對政院有發動公投權力

2017-12-11 11:29

〔記者林良昇／台北報導〕立法院院會明將針對「公投法修正草案」進行表決，親民黨立院黨團總召李鴻鈞表示，親民黨支持人民有容易發動公投的權利，也支持公投年齡降低，公投提案門檻、連署及通過門檻降低，廢除公投審議委員會等訴求，但強調若行政院有發動公投的權力，若公投不過，內閣應總辭，才能防止行政權濫用公投擴權。

親民黨團今召開記者會，對於「公投法修正草案」明將表決；李鴻鈞今呼籲，朝野各政黨應該再反覆斟酌，懸崖勒馬，朝野應理性思考，而不是意氣用事，任性而為。

李鴻鈞說，親民黨認為，一般公投議題與憲法層次的議題必須分清楚，公投不應成輔選工具，有黨團在朝野協商時提出公投的議題要包含憲法修正案、領土變更案甚至是新憲法的制訂等，但其發動及通過程序都已明定在憲法增修條文中，在法律不得抵觸憲法的情況下，完全無法運作，純粹只是想成為選票表態的提案。

對於行政院是否有發動公投的權力？李鴻鈞強調，在現行憲法下，行政院長由總統任命，等於是總統的幕僚長，若讓沒有民意基礎的行政院長可以擁有發動公投的權力，等同讓行政院長在某些政策與總統不合時，可利用公投來逼宮，造成政局不穩，有行政擴權的疑慮。

李鴻鈞表示，若真的要給行政院發動公投的權力，應規範若政院發動公投失敗，內閣應總辭以示負責，才能防止行政權的擴張與濫用公投。

李鴻鈞也指出，公投連署成案及通過門檻應適度下修，但不能讓少數綁架多數，依現今審查會通過的版本，只需約27萬人連署便可成案，只要約450萬人贊成公投案就得以通過，將會成為政治災難。

親民黨團認為，現行的公投連署成案及通過門檻可下修，但連署成案的門檻，至少應該在「總選舉人數的3％」（約54萬人）；通過公投的門檻也應為「總選舉人數三分之一的同意票」（全國約600萬人），較為恰當。