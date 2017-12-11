中國駐美公使嗆武統 被譏諷是「幹話之王」

2架美軍F-18戰機去年4月降落台南空軍基地。（資料照）

2017-12-11 07:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國國會在年度國防預算案中寫入美台軍艦互訪停靠內容，為美艦來台入港停泊鋪路。中國駐美公使李克新卻嗆聲，「當美國軍艦抵達高雄港之日，就是武力解放台灣之時」。台師大政治所教授范世平表示，李克新威脅台美，真是「幹話之王」。

范世平表示，照李克新的邏輯，習近平早該對台動武，因為2015年4月兩架美軍F-18戰機降落台南，隔日美軍C-130運輸機也降落，創下台美1979年斷交後的首例。如果「美艦入台」要動武，那李難道是暗批前年「美機入台」時習未動武，是錯誤的？

范世平強調，李克新說要「感謝」美國決定軍艦在台停泊，因為從「反分裂法」出台後，從未實行過。李的意思是，中共早具備對台動武的能力，卻苦於找不到理由，如今感謝美國提供。那李等於承認蔡英文沒搞台獨，迄今未違反「反分裂法」，讓中共無法以動武來懲處。

范世平指出，如果美國軍艦要求台灣提供停泊，台灣能拒絕嗎？若因此中共就要對台動武，那合理性何在？台灣、美國與國際都不會接受。如果美軍船艦在台停泊，中共就要對台動武，那等於是對美國宣戰；而由於台海安全與日本「唇齒相依」，美日又有「安保條約」，則日本也會出兵。屆時中共有能耐面對「台、日、美三國聯軍的大集結」？

范世平說，李克新放這些狠話是要震攝美國嗎？不可能，美國反而會被激怒而真這麼做。但屆時中共若沒因此對台動武，證明只是紙老虎；真要動武，後果又難測，這將使得習近平騎虎難下。所以李克新的「幹話」，是在給習找麻煩。

范世平表示，李克新放這些狠話，是要震攝台灣嗎？也不可能，因為台灣不會因此停止與美國的軍事合作，反而更緊密，更加無法拒絕美國軍艦停泊台灣。李克新講此話的場合，是中共駐美大使館為僑民與留學生所舉行的講座會，所以他的強硬主要是「出口轉內銷」，希望讓習近平理解他是如何賣力，有朝一日能當上大使。

范世平認為，李克新對台灣民眾喊話說：「統一會讓你們生活更好，會讓你們的小確幸變成大確幸」，看到李明哲的下場，台灣人真是無福消受這種「大確幸」啊。