遭疑假冒選委會指導罷昌 安定力量反批時力模糊焦點

2017-12-08 12:21

〔記者林欣漢／基隆報導〕時代力量立法委員黃國昌被罷免案將於16日投票，昨晚有電話語音自稱選委會的罷免宣傳電話，打到新北市第12選區選民家中，中央選舉委員會今天發布新聞稿，澄清並未以電話語音宣導罷免投票，已報警處理；發起罷免的安定力量主席孫繼正表示，安定力量沒有從事這項違法行為；安定力量秘書長游信義說，時代力量不要因為一點事模糊焦點。

昨晚有汐止區黃姓退休公務員向本報反映，接到「02-55735184」語音電話，自稱是選委會要他投下同意罷免票，回撥同一支電話號碼後，又是相同的語音錄音，內容是：「您好：選委會通知12月16日在本地辦理罷免投票，投票時請蓋左邊的同意罷免，因為黃國昌修改民法，推動同性戀結婚，對地方沒建設，不聽民意，12月16日一人拉5票，全家來投票，同意罷免黃國昌。」

中選會今天表示，不明人士假藉選委會名義，以電話語音方式播送罷免案的投票宣導，新北市選委會特別澄清，並沒有以電話語音方式，向任何人宣導任何罷免事項，依公職人員選舉罷免法第104條規定，意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

時代力量新北黨部副執行長李兆立今天指出，這絕對不會是時代力量他們自己做的，合理懷疑是罷昌一方所為，至於是誰，由警方偵辦調查公布。

對此，孫繼正表示，安定力量沒有從事這項違法行為，不排除像文宣一樣是對方的抹黑手段。安定力量秘書長游信義也說，昨天深夜才透過媒體知道這段影音，就讓警方去調查，他認為，時代力量不要因為一點事模糊焦點，應儘速公布「挺昌帽」的價值，因為有涉及賄選之嫌，以正視聽。