中國軍機再擾台還大聲嗆聲 總統府這樣說...

2017-12-07 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國共機今天上午再闖我國防空識別區一事，總統府今天下午回應，對於中國軍事動態，國防部都有監控，請國人放心。

我國空軍今天證實，中共上午確實派遣轟炸機接近我國南方的防空識別區，我國隨後也派F-16戰機前往攔截，有媒體報導，沒想到共機還向我方開嗆、要求離開「否則一切後果自負！」

總統府發言人黃重諺今天強調，對於中國軍事動態，國防部都有嚴密監控，相關情勢國安單位也有即時掌握。

黃重諺說，相關單位的應變措施都有到位，可以保障我國國家安全無虞，「請國人放心」。