高市副市長訪中鋼 達成多項空污改善共識

2017-12-07 15:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府副市長許銘春今率環保局長蔡孟裕拜訪中鋼董事長翁朝棟，雙方達成秋冬減排降載共識，中鋼同時研議汰換煉焦爐濕式淬火設備，將分階段增設室內堆置設施，承諾1週內提出短期措施，3個月內提出長期投資改善方案。

高市府副市長許銘春今率環保局長蔡孟裕，前往中鋼企業總部拜訪董事長翁朝棟，許銘春表示，高市秋冬空氣品質不良，因境內本身的污染源排放，受到鄰近縣市、境外傳輸等影響，嚴重影響民眾健康及生活品質。

她說，中鋼是高雄在地最大的公司，大部分員工都是高雄市民，自應對於空氣污染減量，做出更具體的貢獻；當場獲得翁董事長的認同與回應，允諾配合市府降載或減排措施，立刻著手規劃下週提報環保局。

至於需要長期投資改善的部分，包括煉焦爐的濕式淬火設備，更新為低污染的乾式淬火設備，及露天堆置的料堆問題都要逐步解決，允諾3個月內會提報市府工程改善方案。

環保局長蔡孟裕建議秋冬季節降載歲修，翁董事長當場表示，願意配合市府政策，調整中鋼公司營運生產計畫，將每年歲修或停爐的時間，儘量安排在空品不良的秋冬季節，減少高市在地本身的污染負荷。

中鋼表示，自102年至105年已完成多項空污改善工程，投資金額高達32.54億元，每年可減少排放838噸粒

狀物、3516噸硫氧化物、386噸氮氧化物；未來2年還將投資26.67億元，進行後續空污改善設備，每年將再減少219噸粒狀物、1419噸硫氧化物、925噸氮氧化物。

環保局指出，市府非常重視在地產業污染減排的問題，除已訂定各項管制措施、加嚴標準，並派員加強稽查巡檢，近日也將派員逐一拜訪事業，下一站將前往台電大林廠。