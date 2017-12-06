促轉條例3讀通過 屏縣府：配合辦理、費用政府吸收

2017-12-06 16:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕立法院昨晚（5日）三讀通過促進轉型正義條例，屏東縣政府今天（6日）表示 將配合立法的進度與政策辦理。

促轉條例通過後，全台的中正路面臨改名，連帶戶口名簿、身分證等都要改；屏東縣政府民政處長鄭文華表示，政府依法行政，在收到中央的指示之後，會配合相關法令，至於若要換發身分證等作業，屆時衍生的費用，將由政府來吸收。

屏東縣政府祕書長邱黃肇崇也指出，縣府會配合立法的進度與中央政策辦理，至於屆時的執行方式、相關細節與費用，會把屏東縣的狀況，進一步向中央反映並討論。