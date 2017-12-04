國防自主第一步！國防部證實中科院與民間合組公司

國防部發言人陳中吉證實中科院與民間業者合組公司。（記者呂伊萱攝）

2017-12-04 10:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕國防部發言人陳中吉少將今天證實中科院與民間業者合組公司一事。陳中吉說，這是我方國防自主第一步，中科院也了解我方各軍種作戰需求、環境與敵情威脅，可客製化研發武器系統，盼營造多贏、對國家有利的合作成果。

本報今日獨家報導指出，為兼顧國防自主與商業市場利益，中科院已在十一月底與民間業者「合資」成立公司；這家衍生公司將以中科院技轉的科技成果，進行精密工業零組件的研發與生產，相關產品也將進入商業市場與各國類似產品競爭。

立法院外交及國防委員會今天審查國防部107年度預算。陳中吉於會前受訪時證實中科院與民間業者合組公司。陳中吉說，我們現在朝向國防自主發展，國防部長也非常支持此政策，此案是跨出國防自主第一步。陳中吉強調，合組公司過程按照中科院行政法人設置的第3條、第6條與第11條等規定，進行這方面的合作，但細節事涉商業機密，因此不作公開說明。

陳中吉也說，中科院了解我方各軍種的作戰需求、作戰環境與敵情威脅等，可因應客製化研發武器系統，是中科院的專精。希望朝向國防自主有利方向研發，也讓民間企業共同成長，營造多方贏面、對國家有利的成果。