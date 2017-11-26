公文戳章國徽成黨徽！外交部挨批黨國不分

立委踢爆，外交部對外公文戳章使用與黨徽神似的圖象遭外界批評黨國不分。（記者彭琬馨攝）

2017-11-26 12:43

〔記者彭琬馨／台北報導〕我駐美代表處雙橡園前的國徽造景為當地知名景點，但因外型與國民黨黨徽極為相似曾引發外界批評，如今卻傳出就連外交部使用的公文戳章外型也神似黨徽。民進黨立委蔡適應痛批，黨國時代早已過去，政府單位卻還維持舊時代思想，根本是黨國不分，呼籲外交部「錯誤的東西，應盡快修正」；外交部發言人李憲章受訪時強調，一般人多分不清黨徽國徽的差別，且該戳章沿用多年，將進一步查證，若有不當將立即改進。

外交部：進一步查證 若有不當將立即改進

我國過去經歷黨國威權時代，部分行政機關仍以國民黨黨徽作為對外的代表象徵性圖像。如一再宣稱自己並非國民黨附隨組織的救國團，近期經黨產會調查史料後便發現，救國團團徽曾經首屆主任蔣經國認證為「中國國民黨黨徽」；我駐美代表處雙橡園前的國徽造景，也曾被批評神似國民黨黨徽。

民進黨立委蔡適應指出，外交部身為國家對外機關，應清楚國徽與黨徽的差別，且台灣早已脫離黨國一體時代，質疑外交部「怎麼會用國徽作為對外公文戳章」；民進黨立委羅致政受訪時則說，外交部對外印記應盡可能「展現中立」，現在的安排「當然是不妥」，要求外交部「一定要改」。

時代力量立委林昶佐也提到，雖然台灣早已民主，但過去威權時期黨國不分的現象仍在政府隨處可見。政府機關應該要自我檢視，革新這些不合時宜的狀況。

民進黨立委王定宇受訪時強調，外交部對外就是代表台灣，對外識別上，應使用能清楚辨別出的台灣記號，才能展現台灣主體性；他認為，台灣在政治現實上會面臨許多外部壓迫，但「改變代表符號可以是個開始」，未來應逐步建立能識別台灣的標誌，最終目標是「以台灣符號代表台灣」。