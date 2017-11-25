桃市府駁核食引進農博說 反批為造勢政治抹黑

2017-11-25 16:36

［記者謝武雄／桃園報導］針對總統府前副秘書長羅智強今日引述日本媒體報導，指稱桃園市長鄭文燦有意協調福島核災區周邊的千葉縣農產品，在明年4月的農博活動中販售，要鄭文燦「踹共」一事，桃園市政府發言人、新聞處長張惇涵表示，市府的立場很清楚，農博會場展示的日本食品，都必須符合台灣法律規範，羅智強扭曲言論、不值得評論。

羅智強在臉書po文，引用日本NHK與產經新聞報導，千葉縣知事森田建作23日在台灣與鄭文燦會談後，透露桃園市將協助解除台灣自2011年福島核災以來，持續禁止千葉縣農林水產品進口管制。

他要求鄭文燦「踹共」並提出三問：一、日本核災地區食品解禁，涉及國人健康問題，容得鄭文燦以地方首長身分私相授受？二、日前台日經貿會談，蔡政府連把核災地區食品解禁議題放入議程都不敢，鄭文燦是越權，還是要超前中央政府解禁？三、如果日媒報導不實，鄭文燦應更正澄清，尤其報導提及「桃園市急於兌現承諾」，意思是日方都還沒有要求，桃市府就像「哈巴狗」一急著獻媚，可謂喪權辱國達於極致。

張惇涵則表示，千葉縣知事森田健作、鄭文燦是於23日召開聯合記者會，當時鄭文燦在記者會中說得很清楚，「歡迎桃園的姐妹縣，包括千葉縣、香川縣、宮崎縣參加『2018桃園農業博覽會』，展示的產品必須符合台灣的法律規範。」這樣的立場很清楚，無須以政治的目的加以扭曲抹黑。

張惇涵說，農業博覽桃園會展現生態農業、科技農業與綠色生活，不同於農產市集，不過任何產品參展，都「必須符合我國針對食品的規定」、許可的項目才能進來，這是基本原則。

張惇涵也以嚴厲口氣指出，「對於羅先生近來頻頻以扭曲他人的言論，為自己造勢，不值得評論。」