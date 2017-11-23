阻勞基法修法 國民黨「費力把事拖」發言戰術成功

2017-11-23 19:45

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立院黨團今天祭出「冗長發言」，阻擋「勞基法修正草案」在今天出委員會。立委蔣萬安事後說，本次透過冗長發言，爭取到他下週輪值召委時排案的機會，將讓各界對修法的聲音都能進來。

立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會今天聯席逐條審查「勞基法部分條文修正草案」，因民進黨籍立委高志鵬未簽到，導致民進黨團立委人數少於在野黨團，意外地讓蔣萬安所提「程序提案」闖關成功。

自此，國民黨立委陳宜民率先發言37分鐘，接著自下午3點20分起，蔣萬安也以「費力把事拖」（ filibuster）冗長發言，以馬拉松式演說癱瘓議事、阻止投票，迫使民進黨籍召委林靜儀於下午5點31分宣布散會。

蔣萬安說，他近期與勞團代表接觸後，很能了解勞工的心情與立場，而且昨天去探視陳俊男（日前疑因過勞死的遊覽車司機）家屬後，讓他發自內心認為本次修法，真的對勞工傷害真的很大。

對於勞團在蔣萬安冗長發言過程中，以擴音器高喊「蔣萬安，撐下去」，他坦言「當然覺得有被激勵到」，他也會繼續堅持下去，與勞工站在一起，聽勞工的聲音，為勞工挺身而出，只要能捍衛勞工權益，就不覺得辛苦。

至於評估「勞基法修正草案」是否仍可能在年底前完成三讀，蔣萬安直言，因下下週再度換林靜儀擔任召委，不確定她是否會繼續排審此案，變數仍很多，但仍呼籲大家能就此議題好好討論，不要倉促通過法案。