抗議修惡勞基法 勞團稱「全台勞工不可能原諒」

2017-11-23 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法修法引起社會各界爭議。立院衛環與經濟聯席委員會今日審查勞基法修正案，百名勞團成員聚集立法院前，抗議勞基法修正草案修惡，各勞團代表表示，「台灣怎麼可能沒有過勞」、「全台灣的勞工都不可能原諒你們（通過修法）」。

據《聯合新聞》報導，今日（23）衛環與經濟聯席委員會審查勞基法修正案，百名勞團成員聚集立法院群賢樓外抗議勞基法修惡，要求停止修法，與勞動部長林美珠下台。

全教總代表林柏儀指出，大老闆說勞工不會過勞死，但據勞保局統計，每11天就有1人過勞死亡，顯示資方代表根本沒有可信度。

桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋質疑，此次修法是有勞基法以來最敗退的一次，勞工怎可能跟認為「世界上沒有過勞死，有也只是勞工有病」的資方代表協商？修法只會造成更多家庭親子關係失衡，並認為政府提出的3層把關機制不可靠，表示「全台灣的勞工都不可能原諒你們，這筆帳台灣勞工一定會討回來」。

台北市產業總工會理事長鄭雅慧稱絕對反對勞基法修惡，表示「台灣怎麼可能沒有過勞？」，並說明自己來自民視，很清楚勞工在影視產業中受到的壓迫，民眾每天看的八點檔電視劇，是一群員工每天上大夜班完成的，也有員工連續工作40幾天，過勞出車禍變成植物人，因此應該要讓員工有正常上班時間。

立法院衛環委員昨（22）日舉行修法公聽會，受邀發言的資方代表曾於會中表示，資方被外界妖魔化，認為國內勞資糾紛不多，若有過勞死，也是因為勞工「本來就有病」。