質詢備詢變互嗆 曾銘宗批態度不對 馮世寬仰天大笑

立法院外交及國防委員會今天（22日）開會，立委曾銘宗質詢時與國防部長馮世寬發生口角。（記者方賓照攝）

2017-11-22 14:31

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長馮世寬今上午到立法院外交及國防委員會專案報告獵雷艦案，稍早國民黨立委曾銘宗先是問中國軍機近台、葉雷艦案，後來卻扯到兩人「民調」等話題，馮世寬則二度仰天大笑，引發曾銘宗不滿，痛批馮世寬「態度不對！」馮世寬也不甘示弱回嗆，「你講的不是事實！」

曾銘宗問完中國軍機接近台灣後，質疑獵雷艦案的評分基準，並問馮世寬對於行政院調查報告點出國防部缺失的看法。馮世寬表示，現在他是部長，覺得缺失難免，努力把工作做好是最佳方案。但曾銘宗對此答覆表達不滿。

馮世寬接著說，他是國防安全負責人，是國防部長不是國防班長，請曾講話稍微溫和一點，讓他也能接受，理智回答問題。曾銘宗說，「好！我當然很理智」，他當政務官時，「你還沒有在那裡。」馮世寬說，他在保家衛國，「今天你能站在那裡，是因為我犧牲奉獻。」

曾銘宗聞言說，外界看到馮世寬，大家不服氣，「那我們來做一下民調！」馮反譏：「我絕對比你高。」曾還說，「你很有自信呢，我當金管會主委、財政部政次時，你還不知道在哪裡呢！」馮世寬聞言後，立即高聲大笑數聲。

曾銘宗不滿痛批，「你不要笑！你早上9點到現在態度都不對，我跟你講。嬉皮笑臉笑什麼東西啊？」他日前質詢副參謀總長執行官陳寶餘時，陳雖捍衛自身立場，但他尊敬陳，「為什麼我今天無法尊敬你？一大早嬉皮笑臉，這是什麼場合？」質詢結束後，馮世寬再度高聲大笑。

曾銘宗立即痛批：「你笑什麼笑？你怎麼可以這麼囂張？」馮也回嗆：「你講的不是事實！」擔任召委的國民黨立委馬文君則立即制止，並要馮注意備詢態度，並宣布短暫休息，國軍幕僚也圍繞在馮世寬身邊予以安撫。不過，馮世寬在休息完畢後，立即向曾銘宗握手致歉，化解紛爭。