承認獵雷艦採購缺失 黃曙光曾向國防長自請處分

2017-11-22 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕慶富獵雷艦案持續延燒。海軍司令黃曙光上將20日曾開記者會解釋海軍「依法行事」，否認有任何高層施壓或慶富關說，自稱「我是主角、這個案子是我批的、沒有任何人告訴我要怎麼做」。但有消息指出，黃曙光曾於蔡英文總統結束太平洋友邦之旅返國後，向國防部長馮世寛遞交自請處分報告。

據《上報》報導，11月2日，行政院專案小組的慶富獵雷艦案調查報告出爐，而11月4日，蔡英文總統於結束太平洋友邦之旅返國後，海軍司令黃曙光上將便向國防部長馮世寛遞交自請處分報告。昨日（21），蔡英文總統於軍事會議約見馮世寬，聽取最新獵雷案簡報，馮世寬於會後向蔡總統報告黃曙光自請處分一事，蔡總統表示肯定黃曙光的負責態度。

據報導，作為現任海軍司令，黃曙光必須概括承受獵雷案採購程序上的缺失，黃曙光則於20日的記者會上表示自己依法依約行事，「我是主角、這個案子是我批的、沒有任何人告訴我要怎麼做」。

行政院專案小組的調查指出，國防部在採購程序上有五缺失，主要問題為修改招標規範不合理，與履約未嚴加控管，主持獵雷案招標作業的現國防部副部長、兼海軍副司令蒲澤春，和簽約後執行專案管制會議的李喜明與黃曙光，未來將承擔督導不周的責任。