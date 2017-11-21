反對勞基法修法 醫勞盟稱「把人當奴隸」

台灣醫護團體認為，《勞基法》修正草案可能讓屢傳過勞意外的醫護環境更嚴峻。醫勞盟日前更透過臉書表示，此次修法無法保障勞工，而是「把人當奴隸的修法」。（圖為醫護工會團體資料照，記者林良昇攝）

2017-11-21 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕《勞基法》修正草案引起巨大社會爭議，台灣醫護團體認為，修法可能讓屢傳過勞意外的醫護環境更嚴峻。醫勞盟日前更透過臉書表示，此次修法無法保障勞工，而是「把人當奴隸的修法」。

台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟（醫勞盟），昨日（20）透過臉書表示，難以接受新的《勞基法》修正草案。醫勞盟寫到，如果輪班間隔被縮短成8小時，即使政府號稱會把關，一旦所有法定條件都通過：「醫院老闆如果要求員工上完08:00至16:00的白班後，間隔8個小時後再回來上0:00至8:00的大夜班，老闆並不會違法」。

醫勞盟也指出，萬一醫療人員因此過勞死，也很難成功提出職災賠償，因為「法律規定（工時）可以」。

依勞盟最後強調，此次修法「絕對不是什麼保障勞工的修法，這是把人當奴隸的修法」，並問「各位醫療人員能接受嗎？」。

儘管《勞基法》修正草案引起社會各方反彈，勞動部長林美珠曾表示，相信修法是越修越漂亮，對國家整體而言，是更進步的修法。