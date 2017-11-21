傳簡訊嗆黃國昌？賴揆：請教議事規則

賴清德認為昨天勞基法修法議事沒有問題，應該要讓它順利進行詢答。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-11-21 10:24

〔記者黃佩君／台北報導〕立院昨審查勞基法修法，時代力量立委徐永明質疑程序違法，以霸佔發言台方式杯葛11小時。今行政院長賴清德出席「2017能源願景高峰論壇」，表示的確有傳簡訊給立委黃國昌，「特別就議事規則跟他請教。」他強調，他認為昨天議事沒有問題，應該要讓它順利進行詢答，兩人主要是在談這個部分。

黃國昌：議事規則支持我們總召

黃國昌則透過臉書證實賴院長昨傳訊給他討論議事規則，「沒錯，賴院長的確傳簡訊表達他的看法」，他說，也回覆簡訊，說明徐永明堅持程序正義「是正確的」，「在議事規則的解釋上，我支持我們總召」。

立院昨衛環及經委會聯席審查勞基法修正草案，徐永明開會後佔領發言台11小時，晚間8點由民進黨立委架離現場，晚間10點才完成詢答散會。徐永明質疑開會正當性，強調雖有60位民進黨立委投贊成票，但僅有58人簽署不復議同意書，質疑不符議事規則。

賴清德今天出席論壇，證實昨天有傳簡訊給時代力量主席黃國昌，「就議事規則跟他請教」。他強調，過去他也在立法院多年，也當過黨團幹事長，對議事規則還算熟悉，「我是認為昨天議事沒有問題，應該要讓它順利進行詢答，主要是在談這個部分。」

財經幫換高雄幫？賴揆：勿「張冠李戴」

而就昨財經人事大異動，第一金控、合庫金和台灣中小企銀3家公股行庫董事長新人事，分別由董瑞斌、雷仲達和黃博怡出任，外界有質疑雖打破財經幫，但「換成高雄幫」。賴清德也反駁是「張冠李戴」，強調這3個新任董事長人選都是一時之選，都非常有經驗，相信他們可以把工作做好；他也表示我希望社會支持他們，也不要輕易給他們掛上任何標籤。

而對慶富案，海軍表示24億元是由其撥款，高層可能不知情，賴清德也回應行政院已做出完整調查，後續撥款問題也已把所有資料移送給法務部，做進一步調查。

網友要求酒駕鞭刑引發討論，賴清德也說，以台灣目前社會當然希望亂世用重典，但是我們是一個民主法治也是重視人權的國家，這個議題社會可以廣泛討論，我相信一定會有好的方法。但他也強調，若是用新加坡採取的鞭刑，社會上保留的意見會比較多。

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