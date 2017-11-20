總統府內會見傅達仁 小英：尊重病人醫療自主

總統蔡英文今天在總統府會見前體育主播傅達仁。（翻攝自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

2017-11-20 21:24

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文透過臉書指出，她今天在總統府會見前體育主播傅達仁，「我告訴他，社會上很多人不捨他的辛苦，另一方面也捨 不得他離開」，希望透過這場對話給傅達仁關心溫暖。

84歲的前體育主播傅達仁因罹患胰臟癌，日前赴瑞士成為安樂死機構合格會員。他透露不捨家人，「第2次醫生談話完就是要做了，但是我取消了，因為我捨不得他（兒子）。」

蔡總統晚間透過臉書貼文透露，今天總統府來了一位很特別的客人，就是大家都很熟悉的傅達仁。

蔡總統說，在人生的這個階段，傅達仁對生命有他深刻的看法和見解。這段時間以來，他寫過幾次信給她，前幾天，她特別請同仁邀請傅達仁來總統府一聚。

蔡總統透露，她告訴傅達仁，尊重病人醫療自主，保障善終的權益，一直是政府努力的方向。所以，不管是安寧醫療，或是將在2019年1月施行的「病人自主權利法」，都是希望讓末期病人或符合「病人自主權利法」規定的病患，能夠有尊嚴而安詳地離開人世間。

蔡總統說，在下午的談話中，傅達仁既表露出對生命尊嚴的堅持，同時，也不停轉頭過去看著陪他來的夫人和兒子。「我告訴他，社會上很多人不捨他的辛苦，另一方面也捨不得他離開」。

她說，傅達仁的家人在一旁看著他，內心的感受想 必比任何人都複雜，這就是生命的艱難。她希望透過這 場對話，能夠給傅達仁和他的家人更多的關心和溫暖。「傅大哥加油，傅大哥的家人也加油。」