又動員發敬老金 南投藍營遭指綁樁

國民黨水里鄉黨部、立委許淑華服務處受理民眾參與慈善活動，強調參加人員都需經過證明文件審核。（記者劉濱銓攝）

2017-11-20 18:03

〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨立委許淑華日前動員南投民眾到苗栗參加布施弱勢敬老法會，因每名參與者可獲1000元敬奉金，遭民進黨南投縣黨部質疑選舉綁樁，而下月10日，許還將與財團法人張馨予社會福利慈善事業基金會結合宗教團體，在南投中興新村舉辦敬老、救濟弱勢慈善活動，參與者同樣也能獲得1000元敬老金，對此，民進黨痛批又搞選舉動員，希望民眾如有相關事證，可提供資料檢舉。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷表示，近來南投國民黨又再透過各地民眾服務招攬參加敬老、救濟活動，由於是透過村里長招募，並非公所等公部門執行，資格審核恐不確實，尤其還是由國民黨的立委服務處處理，不免讓人質疑有綁樁嫌疑，甚至有不知情的民眾，跑到民進黨的黨部詢問參加國民黨的動員活動，讓他們相當傻眼。

立委許淑華對此表示，南投鄉親有不少是年長者，為照顧低收、身障，以及65歲以上老人，她引介民間與宗教團體資源，讓弱勢民眾能獲得敬老、敬奉福利，而獲得捐款的宗教團體，希望透過弘法來照弱勢，她便協助動員參與法會，過程都是自由參加，人員則由村里長協助招募弱勢民眾，不只需出示證明文件，對象也不分藍綠，不能說是綁樁。

她強調，過去曾與鄉鎮首長討論委由公所協助，但考量慈善團體善款無法讓所有弱勢鄉親都獲挹注，才會請村里長協助，未來若還有慈善資源願意協助南投，她將研擬一次一鄉鎮的方式，減少相關爭議。

許淑華水里服務處則說，雖是透過村里長協助，但參與人員都須提供身分證、低收證明文件等，若有不符就會退件，而參加過苗栗場就不能再出席南投場，審核都有明確規範。