基隆新市政大樓預算 議員認不恰當飆8次「議會准了嗎」

議員何淑萍認為市府預算編列不恰當，氣得發飆，連說8次「議會准了嗎」？（記者俞肇福攝）

2017-11-20 15:56

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中正路上的公車修車廠閒置，基隆市政府有意將修車廠現址新建市政大樓，市政府編列107年度預算，編列3000萬元補償修車廠旁26戶占用戶拆遷補償金；市議會今天預算審查會上，議員何淑萍對於修車廠現址究竟要做甚麼？市府都沒說清楚，就編列預算，氣得發飆連講8次「議會准了嗎」？最後還將占用戶查估說明單怒摔在桌上。

基隆市議會今天上午審查行政處預算，行政處有兩筆預算引發議員熱議，分別為公車修理廠用地為辦理公共工程之地上物拆遷補償救濟金3000萬元，另一筆為市政府新建大樓監造費2億元，分6年編列，107年編列500萬元，另編列委託建築及競圖服務費750萬元。

何淑萍首先對於市府僅用一個頁面幾行字，也沒有占用戶補償金查估說明，就要議會背書通過，要求行政處補影印說明資料給議會；何淑萍看到查估說明共有26戶，最低補償金15萬餘元，最高221萬餘元，並無同意簽名等相關說明，大為光火。

何淑萍說，水園餐廳對面、東明路上占用戶，103年編列預算1.2億元，錢都已經領了，到現在房子還沒拆，市政府效率這麼差；市政府現在編列3000萬元預算，還有修車廠現址要新建市政府大樓，市長有來跟議會說明嗎？編列這筆預算，到時候錢領了不搬走，誰負責！何淑萍隨後越講越激動。氣得發飆，連講8次「議會准了嗎」？

朝野議員多人對此兩筆預算爭相發言討論熱烈，審查會主席蘇仁和最後將2案提交大會討論，請市長林右昌說明。