吳敦義參加苗栗黨慶 宣示2020重返執政

國民黨主席吳敦義（左）頒獎表揚苗栗政風單位廉能施政滿意度調查苗栗縣第一的國民黨三義鄉長徐文達。（記者張勳騰攝）

2017-11-19 16:14

〔記者張勳騰／苗栗報導〕中國國民黨主席吳敦義今天出席苗栗縣黨部舉辦建黨123週年黨慶活動，吳敦義強調2018年選舉，國民黨縣市以苗栗縣、南投縣為標竿，縣長是國民黨人選，縣議員、鄉鎮市長掌握多數，打贏2020年選戰，重返執政。

吳敦義、苗栗縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻及立法委員徐志榮上午共同出席黨慶活動，分別表揚苗栗政風單位廉能施政滿意度調查苗栗縣第一的國民黨三義鄉長徐文達，以及黨齡70年至30年資深黨員。

吳敦義指出，2010年、2011年國民黨前總統馬英九任內，他擔任行政院長，經濟成長率10.63%，每人國民所得平均增加3500美元，瑞士洛桑管理學院公布國家競爭力，也從過去的第23名左右，大幅躍升到第8、第6，兩千萬人口以上國家，僅次於美國。

至於2005年、2006年、2007年民進黨前總統陳水扁執政，蘇貞昌、總統蔡英文分別擔任行政院長及副院長，3年國民所得每人平均增加800美金。

吳敦義說，「數字會說話」，拚經濟、社會和諧、兩岸和平、社會安定，還是國民黨比較好。

吳敦義指出，民進黨執政之後，海峽交流基金會電文發函海峽兩岸關係協會，海協會已讀但是不回，「已讀不回」成為兩岸陷入僵局的代名詞，兩岸問題叢生，連帶影響台灣經濟發展，他認為未來國民黨第一個任務就是「把經濟搞好」。