上任3年心得講不停 柯：防止積小敗為大敗

2017-11-18 10:37

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲就任將屆滿3年，台北市政府今早舉辦首長策勵營，柯文哲分享3年來心得與心情，柯文哲強調，他反對亮點政治，政治必須落實在生活理念，積小勝為大勝，絕對不要幻想任何單一事情可以扭轉全局，成功沒有偶然，並且要反省改進，把小缺點改掉，防止積小敗為大敗。

假日一早，精神看來相當不錯的柯文哲出席首長營時，滔滔不絕分享近3年擔任市長的心得，一講就是15分鐘，台下首長個個專注聆聽。

外科醫師出身的柯文哲一開始便以他在台大醫院使用葉克膜為例，他說，外科醫生每天檢討時有一句話，「若是重來一遍可以怎麼做？」有哪些併發症可以避免，再回頭改SOP，SOP越來越複雜就分類，久了用在心臟、肺臟越來越細，後來把SOP上網，台大變成全亞洲葉克膜最重要的基地，為了省事大家都去抄，台大用，全亞洲跟著用，因此不要怕失敗，把錯誤修正、完全改進就是外科文化。

柯文哲說，外科文化轉為政治文化的方式，積小勝為大勝，議會常講他的亮點政治是什麼，但他反對亮點政治，要亮的話放煙火最炫、最亮。他認為，政治必須落實在生活理念，積小勝為大勝，倒過來就是積小敗為大敗，對不要幻想任何單一事情可以扭轉全局，成功沒有偶然，失敗才有偶然，也要反省改進，把小缺點改掉，但要防止積小敗為大敗。

「世大運就是最好的例子」，柯文哲說，颱風轉向並不能保證世大運成功，成功要素包括場館如期如質完工、不追加預算、交通車準時發車、運動員沒有脫隊、吃飯大家沒拉肚子，成功就是把基本盤顧好。

柯文哲說，首長有人做了快3年、也有當3年，但他很少管，從不干涉人事，他舉例，世大運開幕導演來找他，他問導演為什麼開幕會成功，導演說，「因為你（指柯）從頭到尾都沒管我們」，導演說，因為他去外面有市長朋友要照顧、海報要看顏色、節目要符合意識型態，但世大運從頭到尾只讓他們該怎麼就怎麼做。