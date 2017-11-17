應屆畢業役男沒兵可當 分階段「暑期兵」名額砍半

近年申請分階段受訓人數爆增，甚至發生應屆畢業的役男因新訓中心容量有限，反致無法在暑假入伍情況。（資料照，記者張忠義攝）

2017-11-17 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕專科以上役男於「在學期間」可申請連續兩年暑假「分階段接受軍事訓練」，不少役男採此方案，在畢業前解決兵役問題。然近年申請分階段受訓人數爆增，甚至發生應屆畢業的役男因新訓中心容量有限，反而無法在暑假入伍情況。

據《上報》報導，據統計，今年有近1.5萬人申請「分階段軍事訓練」，但內政部役政署今年將申請名額砍半，名額僅留4750人，大約只有3成的在學役男可在明年暑假入伍，結果已於本月16日，由役政署抽籤公佈。

役政署為因應入營「塞車」問題，規劃了3大疏導分流方案。第1，減少在學役男分階段軍事訓練名額；第2，開放應屆畢業役男可申請隔年2月再入營；第3，「替代役體位」的在學役男，開放申請寒假或6月下旬空檔服12天補充兵役。

另外，新北市政府民政局、勞工局今年6月合作開辦「役前職能教育訓練計畫」。目的為避免役男等待入伍間「虛度光陰」。據了解，此計畫目前提供免費烹飪、堆高機操作、電腦製圖等職訓課程，役男在7月到9月間結訓後，還可「優先安排入伍」。