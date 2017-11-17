高市議會吵慶富 藍營民代一度拿茶杯衝主席台

高市議會國民黨團今以聯合質詢方式，全力抨擊慶富案。（記者王榮祥攝）

2017-11-17 12:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會國民黨團今天火力全開，針對慶富涉嫌詐貸案、痛批高市海洋局長辭職是斷尾求生﹗藍營原要求隨王端仁拜訪慶富的3位海洋局員工到場備詢，但議會依規定、僅通知1人出席，引發藍營強烈不滿，為此與議長康裕成數度爆發爭執，前議長、現任議員許崑源氣憤之餘，大罵議長為市府護航很見笑，並一度拿著茶杯衝上主席台理論，後被其他議員勸下，場面相當火爆。

康裕成事後說明，通知備詢公文非他批示，且依照規定，總質詢期間應備詢的限於市長、局處長，本會邀請科長備詢，已超出規定範圍，因此議會並未限縮議會職權，反而是擴權，請國民黨團議員不要妄自菲薄。

民進黨團事後抨擊國民黨打泥巴戰、刻意轉移焦點，除獻花給議長康裕成表達支持與慰問，也強調慶富案應回到原點，別再繼續烏賊；黨團強調，獵雷招標案、一銀聯貸案才是不法核心。

藍營今以聯合質詢方式，由10多位議員共同質詢，鎖定海洋局長拜訪慶富及錄音帶內容，抨擊這會議並非招商、根本就是喬土地，局長後來辭職，只是想斷尾求生。

藍營先將王端仁半身照放上官員備詢席，後來又改放議事廳幕僚席前，凸顯今天質詢主角；接著因要求海洋局3人到場備詢卻只1人到場，為此與主持議事的議長康裕成發生爭執。

進入質詢後，藍營接連質詢市長、副市長、政風處、海洋局代理局長、以及到場備詢的科長、高銀董事長與總經理，追問海洋局與慶富會商內容、高銀貸款給慶富等情況。

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