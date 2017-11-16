慶富陳慶男入府 吳敦義諷：爸爸入府5次還不如兒子入府1次

2017-11-16 13:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今日接受網路節目「雲端最前線」訪問，在被問到慶富案時，他諷刺的說，慶富董事長陳慶男在過去馬政府8年期間，到過總統府5次，還不如兒子陳偉志到總統府1次（指蔡政府時期），到底陳偉志是見到什麼貴人，可以立即打電話給國防部長，國防部長又立即調度撥款24億？

吳敦義還拿出一張照片意有所指的說，2017年6月10日基隆海安演習，陳慶男與蔡英文總統、基隆市長林佑昌碰面，當時陳慶男可以越過闖入維安線內，並且近身與蔡英文說話，「不知道還有什麼細節，我不知道。」

吳敦義在專訪結束後接受媒體聯訪時進一步指出，依照他的經驗與了解，陳慶男如果沒有特殊考量，是進不了維安管制線，怎能如此靠近蔡英文講話，而且「那句話講得很微妙」，所以看這個圖，想他講的那一句話，那裡面很多的疑團就可以解決了。

但當聽到媒體轉述「那一句話」，「主席說事情都有交待辦了」，吳敦義卻又立即澄清說，「我沒有聽到這一段，我沒聽到﹗」

吳敦義並說，為何高雄銀行會幫慶富做信用擔保，「這一定是有淵源的」，第一銀行為何會幫忙聯貸，一定要查是何原因，而且後來不足，陳偉志跑到總統府1次，國防部就調撥24億元。

他強調，總統府只查出陳家父子在馬政府8年去總統府5次，蔡政府時期1次，「說不定他這一年多，也不一定只有一個呀﹗他有沒有去查他到高雄銀行多少次，到高雄市政府多少次，也沒有查呀﹗」

吳敦義在專訪時指出，高雄銀行在103年11月7日開立慶富於當年10月23日得標的履約保證17.4億，104年9月8日第一銀行就同意主辦聯貸，這2個是很重要日期，而且重點是後來慶富出現狀況，徵信實不實在？軍方調撥24億元合不合理？

吳敦義表示，如果要查慶富案，當然要查起頭，也就是高雄銀行，但他也強調，「我沒說它有弊端」，只是當年慶富得標後，才隔2週高雄銀行就開立履約保證。

對於主持人詢問，如何看待馬政府時期的前總統府副秘書長熊光華，也曾在總統府接見陳慶男，吳敦義回應，「那些都不是我能知道的」，他並強調，陳慶男在那8年到總統府的5次，還不如兒子陳偉志到總統府1次。（更新時間：14:30）

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