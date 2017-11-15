「時間是敵人！」政治受難者籲促轉條例立法

政治受難者關懷協會、台灣二二八關懷總會等團體今赴民進黨中央黨部陳情，盼蔡英文儘速通過「促進轉型正義條例草案」。（記者朱沛雄攝）

2017-11-15 11:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕攸關威權時期轉型正義的「促進轉型正義條例」草案仍躺在立院未通過，包括蔡寬裕、劉辰旦等10餘名白色恐怖受難者，今集結民進黨中央黨部前抗議，高喊「時間是老人的敵人！」要求立院最短時間內完成「促轉條例」立法，在政治受難者人生臨去之際，還給他們真相與清白。

民進黨副秘書長徐佳青於現場接受陳情，她表示，針對戒嚴時期政治受難相關轉型正義條例，民進黨希望今年的會期通過，也很努力促成；促轉條例在委員會已通過，並經三次協商，只有協商完成才能踏出第二步，民進黨立委會盡全力，也希望國民黨共同面對歷史傷口。

台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會會長劉辰旦表示，受害者年紀已經很大，人數一直在減少，民進黨在立院人數已過半，速度還那麼慢，228發生至今已70年，沒有多少人的生命能繼續等待，希望立院儘快通過促轉條例。

白色恐怖受難者蔡焜霖指出，他們都是8、90歲的老人，在生之年受到很多迫害，他的許多朋友已經過世，在天之靈仍在等待，看到台灣落實轉型正義，希望執政黨更有魄力。

台灣教授協會陳俐甫表示，過去政治受難者的自由及財產未受到公平對待，雖然他們後來被釋放，但他們心理仍被禁錮，希望在他們還能感受到溫暖的時候，統治者可以給他們合理交代，而不是等到他們看不到了，再給他們一張冰冷的證書，因此有時間緊迫，需要儘快通過轉型正義條例。

政治受難者陳中統醫師表示，立法院還沒通過促轉條例的這一年間，已經有30多位獄友相繼過世，他2、30歲被抓去關，現在大家都已8、90歲，蔡總統已經提出轉型正義的相關法案，希望立法院儘快通過條例。

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